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Hyundai построит два военных фрегата за 560 млн долларов

Экономика

Контракт рассчитан на четыре года

Сеул, 14 декабря 2018, 16:26 — REGNUM  Крупнейшая мировая кораблестроительная компания Hyundai Heavy Industries построит два фрегата для военно-морского флота Республики Корея. Стоимость контракта составила 563 миллиона долларов; спуск кораблей на воду запланирован до 2023 года, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Фрегаты будут иметь следующие характеристики: водоизмещение 2800 тонн, максимальная скорость — 30 узлов (55 км/ч), длина — 122 метра, ширина — 14 метров. Корабли будут вооружены пушкой, противокорабельными и противовоздушными ракетами, а также электронными системами управления огнём нового поколения. На корме расположится вертолетная площадка. Двигательная установка будет гибридной, что позволит значительно снизить шумность — при проведении операций по выслеживанию и уничтожению подводных лодок противника фрегат будет менее заметен.

Общий портфель заказов Hyundai Heavy Industries за 2018 год достиг 13,3 миллиардов долларов. В данный момент ведётся разработка и постройка 153 кораблей.

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Зарубежная хроника
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