На 17% вырост экспорт продукции российского леспрома

Москва, , 13:21 — REGNUM В России общий экспорт несырьевой лесопродукции в 2018 году составит порядка 11,5 млрд. долларов. Экспорт продукции лесопрома за год вырос на 17%, заявил сегодня. 14 декабря, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщается на сайте министерства.

По его словам, Минпромторг активно представлял на мировых выставках российскую продукцию, поддерживал отрасль экспортными субсидиями, поэтому получен заметный эффект.

«Экспорт становится приоритетным для лесной отрасли. К 2024 году планируется выйти на показатель в 17 млрд долларов. Чтобы добиться этой цели, бизнесу необходимо задействовать все механизмы поддержки экспорта», — пояснил Мантуров.

По его словам, цель развития российского лесопромышленного комплекса на ближайшие годы — налаживание механизмов взаимодействия производителя и государства, а также создание новых производственных мощностей.

Читайте также: Лесовозы в России оснастят системой ЭРА-ГЛОНАСС

Как сообщало ИА REGNUM, в России ужесточат контроль за незаконным оборотом древесины. Для этого на технику, которая задействована в лесозаготовительных работах (автомашины, тракторы и лесовозы) установят систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Подробнее: В России могут создать альтернативную международной лесную сертификацию