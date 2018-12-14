«Балтийский СПГ» получил нового потенциального иностранного участника

Усть-Луга, Ленинградская область, , 13:10 — REGNUM 13 декабря поступили сразу две новости о проекте «Балтийский СПГ» по строительству в Усть-Луге Ленинградской области завода по сжижению природного газа.

Глава Газпрома Алексей Миллер и главный управляющий директор Itochu Corporation Ёшихиса Сузуки подписали меморандум о взаимопонимании по «Балтийскому СПГ», документ подтверждает интерес сторон к потенциальному сотрудничеству в рамках проекта. Таким образом, постепенно складывается международный консорциум компаний, которые могут стать участниками проекта. Реализовать его будет уже созданное совместное предприятие Газпрома и Royal Dutch Shell, а в сентябре 2018 года Газпром подписал меморандум о взаимопонимании с еще одной японской компанией — Mitsui. Напомним, что первый в России завод по сжижению природного газа «Сахалин-2» является совместным предприятием Газпрома, Royal Dutch Shell, Mitsui и Mitsubishi.

В этот же день, 13 ноября, новые предложения по «Балтийскому СПГ» выдвинул председатель Royal Dutch Shell в России Седерик Кремерс. Его компания считает целесообразным увеличить мощность производства будущего завода с 10 млн тонн в год до 13 млн тонн — две производственных линии по 6,5 млн тонн СПГ ежегодной производительности. При этом Кремерс подчеркнул, что Европа не будет целевым рынком для нового проекта, основными направлениями станут западная Африка, Ближний Восток, Пакистан и Индия. Кремерс уверен, что на этих рынках продукция «Балтийского СПГ» будет более конкурентоспособным, чем СПГ из Мексиканского залива. При этом, конечно, от спотовых сделок с европейскими потребителями при подходящей конъюнктуре отказываться никто не будет.

Запуск «Балтийского СПГ» намечен на середину 2020-х годов, в настоящее время проект проходит стадию предварительного проектирования.