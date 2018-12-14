Волгодонский «Атоммаш» открыл новое производство

Волгодонск, Ростовская область, , 13:04 — REGNUM 12 декабря в Волгодонске Ростовской области открылось новое производство оборудования для атомной энергетики и других отраслей. Производственный комплекс развернут на площадях «Атоммаша» в результате переезда и объединения двух производств АО «Атомтрубопроводмонтажа», ранее работавших в Оренбурге и в Удомле (Тверская область).

Новое производство будет изготавливать трубопроводы высокого и низкого давлений, востребованных на атомных и тепловых электростанциях и на объектах нефтегазохимического комплекса. Генеральный директор «Атомэнергомаша», машиностроительного дивизиона Росатома Валерий Никипелов в своем выступлении на открытии нового производства отметил, что «объединение производства на одной технологической площадке сокращает сроки протекания процессов, за счет упрощения логистики снижается себестоимость, повышается конкурентоспособность. При наращивании производственных мощностей до проектных значений в Волгодонске появится более 200 новых высококвалифицированных рабочих мест».

С учетом того, что в ближайшие годы Росатому и его машиностроительному дивизиону для реализации зарубежных и отечественных проектов строительства новых атомных энергоблоков предстоит резко увеличить объем производства, релокация удаленных производственных участков, сосредоточение основных потоков изготовления оборудования ядерного острова АЭС в одном цехе совершенно логичны — в результате будут оптимизированы производственные потоки, вырастет производительность труда.