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Чешские специалисты предложили услуги ремонта АЭС Украине

Экономика

Украинский «Энергоатом» также рассматривает сотрудничество с голландской компанией

Киев, 14 декабря 2018, 13:06 — REGNUM  Украинский «Энергоатом» обсудил с чешскими специалистами компании «Ексмонд» услуги по ремонту украинских АЭС, сообщает 14 декабря пресс-служба «Энергоатома».

Согласно сообщению, делегация от «Энергоатома» посетила Чехию в связи с предстоящей заменой генераторов АЭС. К работам могут быть привлечены чешские эксперты «Ексмонда», которые показали свои возможности непосредственно на предприятии «Ексмонд».

Отмечается, что, помимо этого, «Энергоатом» рассматривает сотрудничество с голландской компанией «Декра».

Напомним, на Украине работают четыре АЭС: Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская. В совокупности они производят 55% электроэнергии в стране, а общая мощность станций составляет 13,107 тыс. МВт.

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Атомная энергетика
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