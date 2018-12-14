Чешские специалисты предложили услуги ремонта АЭС Украине

Киев, , 13:06 — REGNUM Украинский «Энергоатом» обсудил с чешскими специалистами компании «Ексмонд» услуги по ремонту украинских АЭС, сообщает 14 декабря пресс-служба «Энергоатома».

Согласно сообщению, делегация от «Энергоатома» посетила Чехию в связи с предстоящей заменой генераторов АЭС. К работам могут быть привлечены чешские эксперты «Ексмонда», которые показали свои возможности непосредственно на предприятии «Ексмонд».

Отмечается, что, помимо этого, «Энергоатом» рассматривает сотрудничество с голландской компанией «Декра».

Напомним, на Украине работают четыре АЭС: Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская. В совокупности они производят 55% электроэнергии в стране, а общая мощность станций составляет 13,107 тыс. МВт.