В Москве завершат строительство четырёх участков БКЛ до конца 2021 года

Москва, , 12:55 — REGNUM В Москве завершится строительство четырёх участков Большой кольцевой линии до конца 2021 года, сообщил журналистам 14 декабря вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. На этих участках ожидается ввод 15 станций метрополитена.

По словам Хуснуллина, БКЛ в ближайшие годы — один главных транспортных проектов.

«Именно здесь сконцентрированы основные силы и техника по развитию подземки», — сказал он.

В 2019 году планируют запустить участок от «Нижегородской» до «Рубцовской». В 2020 году предусмотрен ввод трёх станций от «Улицы Новаторов» до «Каховской». К концу 2021 года будут завершены два участка от «Хорошёвской» до «Проспекта Вернадского».