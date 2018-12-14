РЖД завершила строительство ветки для Сахалинской ГРЭС-2

Южно-Сахалинск, , 12:53 — REGNUM 12 декабря завершены работы по строительству подъездных путей для присоединения железнодорожной инфраструктуры Сахалинской ГРЭС-2 к станции Ильинск Дальневосточной железной дороги. Прокладка железнодорожной ветки протяженностью 6,1 тыс. метров началась менее полугода назад. За это время три подрядные организации произвели строительно-монтажные работы, обустроив насыпь объемом 214,3 тыс. кубометров. Завезено 87,3 тыс. кубометров скального грунта и 12 тыс. кубометров путевого щебня. Построены девять водопропускных труб и мостовой переход через реку Жесминку. Таким образом, РЖД в полном объеме выполнила свои обязательства по договору с РусГидро, Построенная железнодорожная инфраструктура способна обеспечить ежесуточную доставку угля на склад ГРЭС-2 в объеме 1200−1500 тонн.

Напомним, что в октябре 2018 года Счетная палата в ходе очередной мониторинговой проверки высказала опасения, что работы по Сахалинской ГРЭС-2 до конца года завершены не будут, и основной причиной была названа медлительность РЖД, которая не успела проложить ветку до начала отопительного сезона. В ноябре 2018 года правительство Сахалинской области, РусГидро и федеральные власти согласовали очередное продление окончания сроков строительства — ввод Сахалинской ГРЭС-2 теперь перенесен на лето 2019 года. Отопительный сезон Сахалину предстоит пройти на старой ГРЭС в Лермонтовке — «зимовка» на проверенных мощностях, запасы топлива на которых сделаны в полном объеме, признана менее рискованным вариантом, чем попытка запустить в эксплуатацию новое оборудование при отрицательных температурах.