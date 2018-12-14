В Казахстане стартовало строительство нового магистрального газопровода

Астана, , 12:50 — REGNUM 12 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запустил строительство магистрального газопровода «Сарыарка», который обеспечит продолжение газификации Астаны, центральной и северной части страны.

МГП Сарыарка пройдёт по маршруту Кызылорда — Жезказган — Караганда — Темиртау-Астана — Кокшетау — Петропавловск с перспективными отводами на Костанай и Павлодар. Его протяженность составит 1061 км с пропускной способностью 2,2 млрд кубометров газа в год, предварительная сметная стоимость проекта — порядка 1 млрд долларов США. Стоимость проекта не включает затраты на прокладку локальных сетей и сооружение местных хранилищ газа. Астана уже разработала технико-экономическое обоснование, также проектно-сметную документацию завершает Карагандинская область, Акмолинская область, Алма-Атинская область и город Талдыкорган.

Строительство нового МГП начато в соответствии с распоряжением Н. Назарбаева, сделанного в марте 2018 года — до осенне-зимнего периода 2020 газификация столицы, центральной и северной части страны должна быть завершена, показатель газификации в 50% для страны, имеющей обширные запасы природного газа неприемлем. Заметим, что такое количество труб, которые необходимы для реализации проекта, промышленность Казахстана в такие сроки произвести не сможет — мощность Мангистауского трубного завода недостаточна, строящийся в Алма-Атинской области по договору с китайской CNPC будет введен в эксплуатацию будет введен только в 2020 году. Вероятнее всего, после окончания составления ТЭО всеми регионами Казахстана, через которые пройдет МГП «Сарыарка», будет объявлен тендер, в котором смогут принять участие и российские трубопроводные заводы.