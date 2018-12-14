Рубль укрепится, если ЦБ повысит ставку

Москва, , 12:38 — REGNUM Сегодня, 14 декабря, Для рубля минимальным уровнем против доллара будет 66,60, а максимальным 65,90. Относительно евро динамика более оптимистичная с потенциалом роста рубля к уровню 74,50. Основными драйверами волатильности выпускают динамика доллара США в мире, предстоящее решение ЦБ РФ по ставке, завершение недели и фиксация прибыли, динамика нефти Brent, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

«Во-первых, несмотря на массовые ожидания падения доллара США, он растет и будет обновлять максимум недели. На азиатской сессии вышла негативная статистика по Китаю о снижении объема розничных продаж Поднебесной, и объем промпроизвосдтва, что уже сказывается ростом спроса на защитный доллар США. Во-вторых, предстоящее решение по ставке ЦБ РФ сулит спекулятивные распродажи рубля в моменте релиза. Если ставку повысят, то по итогу дня рубль могут укрепить. Но если монетарную политику оставят неизменной, то нас ждут массовые распродажи рубля», — пояснила эксперт.

В-третьих, стоит обратить внимание на динамику нефти, как на один из факторов влияния. Отсутствие сильного продавца может пока выступать определенной поддержкой рублю. Но если уровень $59 за баррель будет пробит, то откроются распродажи с целью на $55. А если после трех лет роста Brent распродажи превысят 50% от этого роста, то для рубля это станет мощным драйвером падения.

«Из новостей, которые способны спровоцировать такую динамику впереди только данные по количеству работающих буровых установок в США. Релиз назначен на окончание рабочего дня 14 декабря, потому, если нефть будет дешеветь — это скажется на рубле уже с открытия торгового дня 17 декабря», — полагает Сальникова.

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