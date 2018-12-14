«Я – профессионал»: отборочный этап — 2018 прошло вдвое больше участников

Москва, , 12:33 — REGNUM В 2018—2019 учебном году дипломанты олимпиады «Я — профессионал» получат денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны. Также молодые люди могут получить профиль в Национальной базе «Я — профессионал», которая дает возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.

С 25 декабря в личном кабинете на сайте проекта участники смогут узнать, проходят ли они на заключительный (очный) этап.

«С большим отрывом самым популярным направлением в онлайн-этапе олимпиады, по предварительным данным, стал трек «Лечебное дело и педиатрия» (более 8 тысяч участников), условное второе место разделили между собой направления «Юриспруденция» и «Экономика» (около 4 тысяч участников по каждому треку), а на третьем месте с примерно равным результатом оказались треки «Менеджмент» и «Психология» (около 3 тысяч участников)», —отметила руководитель олимпиады «Я —профессионал» Валерия Касамара.

В прошлом году отборочный этап олимпиады прошли около 50 000 студентов. Самыми востребованными направлениями в онлайн-этапе олимпиады были треки «Лечебное дело» (более 5 тысяч участников), «Педагогическое образование» (более 4 тысяч участников), более 3 тысяч участников по трекам «Экономика», «Менеджмент» и «Государственное и муниципальное направление» (почти 3 тысячи участников).

Участники, продемонстрировавшие высокие результаты и прошедшие дополнительный отбор в виде конкурса мотивационных писем, смогут принять участие в зимних школах — образовательных форумах, максимально ориентированных на практику. Они пройдут в конце января — начале февраля 2019 года. Планируется провести более 20 зимних школ, на которых ведущие эксперты в различных профессиональных областях проведут лекции, мастер-классы и деловые игры. Участники узнают о последних трендах в их будущих профессиях, а также о требованиях и запросах потенциальных работодателей, встретятся с ведущими российскими учеными и представителями компаний-партнеров проекта.

Программа каждой школы реализуются совместно вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны. Например, в подготовке школы по педагогическому образованию принимает участие образовательный центр «Сириус», по экономике —Сбербанк, по бизнес-информатике и финансам —Банк ВТБ, по ядерной физике —Росатом, а по строительству и материаловедению — Трубная металлургическая компания.

Напомним, олимпиада «Я — профессионал» проводится в два этапа: отборочный, на котором в первую очередь проверяются фундаментальные знания, и практический (заключительный) этап. Он состоится в феврале 2019 года в очном формате на площадках крупных вузов по всей стране. Регистрация на олимпиаду проходила с 26 сентября по 22 ноября. За это время поступило 523 612 заявок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Я — профессионал» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», указ о создании которой Президент РФ Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Читайте также: Более 100 тысяч заявок подано на олимпиаду студентов «Я — профессионал»; Студенческая Олимпиада «Я — профессионал»: пять главных причин участвовать