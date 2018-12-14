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За 11 месяцев объем розничной торговли в Казахстане вырос на 6,4%

Экономика

Объем оптовой торговли вырос на 8,3%

Астана, 14 декабря 2018, 12:29 — REGNUM  По итогам 11 месяцев 2018 года объем розничной торговли в Казахстане составил 8,845 трлн тенге ($23,86 млрд), что на 6,4% больше, чем годом ранее, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

В общем объеме розничной торговли доля продовольственных товаров составила 32,3%, непродовольственных — 67,7%. Объем реализации продовольственных товаров уменьшился на 5,5% по сравнению с январем — ноябрем 2017 года.

За отчетный период объем оптовой торговли составил 19,733 млрд тенге ($53,3 млрд), что на 8,3% больше, чем годом ранее. В оптовой торговле доля непродовольственных товаров составляет 76,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в местах розничной торговли жители Казахстана потратили 963,2 млрд тенге ($2,67 млрд по курсу на 27 сентября), что на 19,5% больше, чем в августе 2017 года.

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Розничная торговля
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