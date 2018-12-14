В Узбекистане дефицит госбюджета на 2019 год прогнозируется в размере 1,1%

Ташкент, , 12:04 — REGNUM Сенат Узбекистана рассмотрел в ходе пленарного заседания вопрос о государственном бюджете Узбекистана, бюджетах государственных целевых фондов и основных направлениях налоговой и бюджетной политики на 2019 год, сообщает пресс-служба Сената.

«Дефицит Государственного бюджета на 2019 год прогнозируется в размере 1,1 процента к ВВП», говорится в сообщении.

В 2019 году доходы госбюджета прогнозируются в размере 102,6 триллиона сумов (один доллар-8300 сумов), что означает рост на 38% по сравнению с 2018 годом, а общая сумма расходов государственного бюджета — 107,1 триллиона сумов или на 36,4% больше по сравнению с текущим годом.

«При этом расходы госбюджета на социальную сферу составят более 57,8 триллиона сумов или 54% всех расходов (рост по отношению к 2018 году — 34,4%)», отмечается в сообщении верхней палаты парламента.

Так, расходы на образование составят 28,4 триллиона сумов или 49% всех расходов (рост на 25,5%), на здравоохранение — 12,1 триллиона сумов или 11,3% всех расходов (рост на 30,5%), на социальные пособия, на материальную помощь малообеспеченным семьям и выплату компенсаций — 5,2 триллиона сумов (рост на 61,8%).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Сенат Узбекистана одобрил государственный бюджет республики на 2018 год с профицитом 0,02% от ВВП страны.