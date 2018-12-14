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34,8% водопроводных сетей Украины находятся в аварийном состоянии — СМИ

Экономика

Такая же ситуация с водоотведением

34,8% водопроводных сетей Украины находятся в аварийном состоянии — СМИ
Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР
Трубу прорвало

Киев, 14 декабря 2018, 12:06 — REGNUM  На Украине требуют замены более трети водопроводных и канализационных сетей, заявили в министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ, сообщает 14 декабря «Укринформ».

Согласно сообщению, общая протяженность водопроводных сетей на Украине составляет 104,154 тыс. км, канализационных сетей — 34,650 тыс. км, количество насосного оборудования в системах водоснабжения страны — 14,909 тыс. единиц, в системах водоотведения — 7,106 тыс. единиц.

В аварийном состоянии находятся 34,8% водопроводных сетей, 37,6% канализационных сетей и 23,1% насосного оборудования в системе водоснабжения и 26,1% в системе водоотведения.

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Напомним, ранее власти Киева заявляли, что в столице Украины необходимо заменить 80% теплосетей.

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Аварии в сетях водоснабжения и канализации
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