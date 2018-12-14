«Спасибо санкциям»: свердловчане стали производить больше, чем в 2017 году

Екатеринбург, , 12:09 — REGNUM С января по октябрь 2018 года в Свердловской области произвели на 17,6% больше продукции, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом заявил министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, всего за 10 месяцев свердловчане произвели товаров на 1 трлн 863 млрд 700 млн рублей. По итогу года планируется увеличить показатель до 2 трлн 397 млрд 300 млн рублей, что составит 113,4% к 2017 году. Индекс промышленного производства области ожидается в 108,8% при общероссийском в 105,7%.

Особый рост показало свердловское машиностроение — министр упомянул, что отрасль продемонстрировала рост на 36% по сравнению с январем — октябрем 2017 года.

Причина роста, считает чиновник, проста — санкции.

«Надо сказать большое спасибо нашим доброжелателям, которые создают проблемы на международном рынке. Чем больше санкций, тем больше мы понимаем, что задача промышленности — обеспечить всем тем, в чём нас пытаются ограничивать», — уверен Пересторонин.

Напомним, в связи с международной обстановкой импортозамещение является несомненным приоритетом в свердловской промышленности. По словам главы региона Евгения Куйвашева, опыт областных предприятий положительно оценивается федеральными властями.

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