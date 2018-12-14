Morgan Stanley сократит свое присутствие в РФ — СМИ

Москва, , 12:01 — REGNUM Крупный американский банковский холдинг Morgan Stanley намерен перевести валютные и трейдинговые операции, а также торговлю акциями из московского офиса в Лондон, сообщает Bloomberg.

По данным издания, в столице России после реорганизации сохранится только подразделение по инвестициям. При этом число сотрудников в московском офисе будет сокращено, в настоящее время в подразделениях банка работает порядка 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитики банка Morgan Stanley в своем прогнозе заявили об ожидаемой рецессии российской экономики в связи с ужесточением санкций США. По их мнению, в результате ужесточения американских санкций против российских системообразующих госкомпаний сократит ВВП России в 2018 году на 0,5%.