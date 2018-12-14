Пятница, 14 Декабря 2018 года
13:30:17 МСК

Morgan Stanley сократит свое присутствие в РФ — СМИ

Экономика

Число сотрудников банка в московском офисе будет сокращено

Москва, 14 декабря 2018, 12:01 — REGNUM  Крупный американский банковский холдинг Morgan Stanley намерен перевести валютные и трейдинговые операции, а также торговлю акциями из московского офиса в Лондон, сообщает Bloomberg.

По данным издания, в столице России после реорганизации сохранится только подразделение по инвестициям. При этом число сотрудников в московском офисе будет сокращено, в настоящее время в подразделениях банка работает порядка 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитики банка Morgan Stanley в своем прогнозе заявили об ожидаемой рецессии российской экономики в связи с ужесточением санкций США. По их мнению, в результате ужесточения американских санкций против российских системообразующих госкомпаний сократит ВВП России в 2018 году на 0,5%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банковское дело
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить