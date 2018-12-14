С 2019 года зарплаты и пенсии в Узбекистане будут повышать каждые полгода

Ташкент, , 12:00 — REGNUM Сенат Узбекистана в ходе пленарного заседания заслушал доклад Минфина республики о параметрах госбюджета на следующий год, в документе особое внимание уделено вопросам совершенствования системы оплаты труда работников бюджетной сферы, говорится в сообщении Сената.

«В предстоящем году предложено повышать заработную плату, пенсии, социальные выплаты и стипендии каждые полгода в размере не ниже уровня инфляции предыдущего года», говорится в сообщении.

Также, с 1 января 2019 года предусматривается определять размеры социальных пособий в абсолютной сумме.

Как сообщалось ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому с 1 ноября 2018 года повышаются размеры заработной платы работникам бюджетных организаций, пенсий, стипендий и пособий в 1,1 раза. Отныне размеры МРОТ составляют 202 730 сумов (один доллар-8300 сумов).