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С 2019 года зарплаты и пенсии в Узбекистане будут повышать каждые полгода

Экономика

В настоящее время минимальный размер оплаты труда в Узбекистане составляет около 25 долларов

Ташкент, 14 декабря 2018, 12:00 — REGNUM  Сенат Узбекистана в ходе пленарного заседания заслушал доклад Минфина республики о параметрах госбюджета на следующий год, в документе особое внимание уделено вопросам совершенствования системы оплаты труда работников бюджетной сферы, говорится в сообщении Сената.

«В предстоящем году предложено повышать заработную плату, пенсии, социальные выплаты и стипендии каждые полгода в размере не ниже уровня инфляции предыдущего года», говорится в сообщении.

Также, с 1 января 2019 года предусматривается определять размеры социальных пособий в абсолютной сумме.

Как сообщалось ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому с 1 ноября 2018 года повышаются размеры заработной платы работникам бюджетных организаций, пенсий, стипендий и пособий в 1,1 раза. Отныне размеры МРОТ составляют 202 730 сумов (один доллар-8300 сумов).

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Экономика Узбекистана
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