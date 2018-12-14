Михаил Хазин: Цель правительства РФ – обеспечить отток капитала из страны

Москва, , 12:12 — REGNUM Правительство РФ выполняет две функции, и ни одна из них не предполагает развития реального сектора. Об этом 14 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Михаил Хазин, комментируя новость о профиците бюджета РФ, который за январь — ноябрь 2018 года составил 3,394 трлн рублей, и отвечая на вопрос, почему эти средства правительство РФ не направляет на развитие реального сектора экономики.

«Для того чтобы понять политику правительства, надо понять её целевые фокусы, — сказал Хазин. — У правительства две целевые функции. Первая — обеспечить максимальный отток капитала для поддержки ликвидности мировой долларовой системы. И второе — запрет на создание внутренних источников роста для российской экономики. С точки зрения этих целевых функций правительство действует безупречно — высококачественно и уверенно. Если будет другое правительство, с другими целевыми функциями, может быть, оно изменит эту политику».

Также Хазин отметил, что российское правительство является продолжением того правительства, которое действовало в РФ в начале 1990-х годов и которое, как полагает Хазин, было поставлено мировой финансовой элитой.

«Какой базовый функционал в эту элитную группу заложили, такой она и реализует, — убеждён экономист. — Правда, в 1990-е годы была ещё приватизация, но сейчас эта тема отошла на второй план, хотя всё равно существует».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидата экономических наук Олега Комолова, неолиберальная экономическая концепция, которую исповедует правительство РФ, заставляет его неукоснительно придерживаться правила о бездефицитном бюджете, что, в свою очередь, мешает стране решить ряд своих социальных проблем.

Как заявил он корреспонденту ИА REGNUM, 3,394 трлн рублей профицита позволили бы в течение 10 лет покрывать нынешний дефицит Пенсионного фонда или обеспечить адекватное финансирование науки, образования, культуры и здравоохранения.

Также отметим, что, по данным Минфина РФ, Фонд национального благосостояния на 1 января 2018 года составлял 3,752 трлн рублей, на 1 декабря — 4,567 трлн.

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