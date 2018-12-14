Банк «Российский капитал» переименован в «Банк ДОМ.РФ»

Москва, , 11:59 — REGNUM Акционерный коммерческий банк «Российский капитал» изменил свое название. Банк переименован в АО «Банк ДОМ. РФ», сообщается на сайте «Дом.РФ» (ранее АИЖК).

Также меняется логотип и фирменный стиль банка. Новая редакция устава банка ДОМ. РФ зарегистрирована 13 декабря 2018 года.

Новый логотип отражает визуальную связь с компанией ДОМ. РФ — единственного акционера банка (100% акций банка у ДОМ. РФ).

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Как сообщало ИА REGNUM, ипотечно-строительный банк ДОМ. РФ создан в целях оптимизации деятельности единого института развития в жилищной сфере по ипотечному кредитованию и развитию рынка ипотечных ценных бумаг.

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