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В Казахстане планируют создать совет по тарифной политике

Экономика

В совет войдут депутаты, предприниматели, общественные деятели и эксперты

Астана, 14 декабря 2018, 11:52 — REGNUM  В Сенат парламента Казахстана поступил законопроект, в рамках которого предлагается сформировать совет по тарифной политике, сообщает 14 декабря агентство «Казинформ».

Заместитель министра национальной экономики Серик Жумангарин представил проект документа на расширенном заседании комитета палаты по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Предполагается, что создание совета по тарифной политике повысит прозрачность деятельности субъектов и усилит контроль исполнения тарифных смет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря заместитель министра национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин заявил, что монопольные компании Казахстана снизят оптовые цены на электроэнергию и газ до 16 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане снизят оптовые цены на электроэнергию и газ

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Изменение тарифов на электроэнергию
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