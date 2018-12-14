В вузах США отказались обучать русских искусственному интеллекту

Москва, , 11:40 — REGNUM Несмотря на то, что цифровизация экономики расширяет доступ к технологиям, в мире наблюдаются и обратные тенденции: когда государство целенаправленно создаёт препятствия на пути развития других стран. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 декабря заявил глава Сбербанка Герман Греф на форума молодых законодателей и экспертов «Стратегия развития: вызов молодым».

«Цифровые технологии демократизируют мир. Они дают возможность доступа к технологиям, которые вчера были недоступны никому. Они (обеспечивают) очень низкий порог входа», — заявил Греф.

«Но, с другой стороны, мы видим, что применение самых современных технологий приводит к тому, что мир ещё больше раскалывается», — подчеркнул он.

Это выражается в том, что развитые страны уходят далеко вперёд и становятся ещё богаче, а развивающиеся страны успехов так и не достигают. Теперь эти тенденции усугубятся, уверен Греф.

«В последние годы началось то, чего не наблюдалось раньше: страны стали ограничивать доступ к технологиям. В США в вузах принято решение русских, китайцев не обучать искусственному интеллекту. Такого раньше не было никогда, сфера искусственного интеллекта была очень открытой, и все исследования можно было прочитать в открытых журналах. Сейчас этот процесс приведёт к тому, что поляризация будет ещё большей», — указал глава Сбербанка.

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