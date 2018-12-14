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Посол РФ: вступление Таджикистана в ЕАЭС было бы весьма выгодно республике

Экономика

Это во многом решит проблему мигрантов, а также обеспечит рост инвестиций в экономику Таджикистана, считает Игорь Лякин-Фролов

Душанбе, 14 декабря 2018, 11:40 — REGNUM  Вступление Таджикистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) будет способствовать росту экономики страны, об этом в интервью порталу «Азия-Плюс» заявил посол России в Душанбе Игорь Лякин-Фролов.

«Возможное вступление Таджикистана в ЕАЭС было бы весьма выгодно республике, поскольку это так же, как и для Киргизии, во многом решит проблему мигрантов, поможет нарастить экспорт, в том числе сельскохозяйственный, в страны Союза и обеспечит рост инвестиций в таджикскую экономику», — заявил Лякин-Фролов.

По его словам, Москва предложила Таджикистану присоединиться к ЕАЭС в качестве наблюдателя, поскольку это не накладывает на страну никаких дополнительных обязательств, но позволяет познакомиться с механизмом принятия решений изнутри и изучать накопленный опыт.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2018 года министр экономического развития и торговли Негматулло Хикматуллозода заявил, что говорить о присутствии страны в Евразийском экономическом союзе в качестве наблюдателя пока преждевременно. По его словам, Душанбе рассматривает вопрос вступления в ЕАЭС «уже много лет» и делает выводы, изучая опыт стран, недавно вошедших в экономический альянс.

Напомним, ЕАЭС — это международная организация региональной экономической интеграции, в которую входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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