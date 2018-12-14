Профицит бюджета РФ – это совсем не хорошо: экономист о данных Минфина РФ

Москва, , 11:39 — REGNUM Неолиберальная экономическая концепция, которую исповедует правительство РФ, заставляет его неукоснительно придерживаться правила о бездефицитном бюджете, что, в свою очередь, мешает стране решить ряд своих социальных проблем, полагает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 14 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Минфина РФ о том, что профицит федерального бюджета РФ за январь — ноябрь 2018 года составил 3,394 трлн рублей.

«Сама сумма три с лишним триллиона рублей — это где-то десятая часть консолидированного российского бюджета, который составляет 30 трлн рублей, — сказал Комолов. — На что эти деньги можно было бы потратить? Например, фактически это позволило бы в течение 10 лет покрывать нынешний дефицит Пенсионного фонда. Более того, в условиях XXI века требуется адекватное финансирование науки, образования, культуры и здравоохранения. По всем этим статьям российский бюджет уже в течение ряда лет сокращает финансирование».

Кроме того, Комолов предположил, что средства, формирующие столь большой профицит, скорее всего, пойдут в резерв или на финансирование национальной обороны, на разного рода закрытые статьи бюджета, которые общественность не может проконтролировать.

«Фраза «профицит бюджета» звучит красиво, но на самом деле с точки зрения макроэкономики это не всегда хорошо, — уточнил экономист. — Так же, как и профицит внешней торговли. Если у вас постоянно положительное сальдо торгового баланса, значит, вы миру отдаёте больше, чем от него получаете. А с бюджетом очень похожая ситуация. Если у вас постоянно профицит бюджета, то значит, у вас остаются лишние деньги. А что значит «лишние»? Значит, вы их не направили на какие-то другие значимые проекты и тем самым недоиспользовали свой потенциал. Мы видим много развитых стран, которые существуют в условиях дефицита бюджета, причём долгое время. Они его финансируют за счёт внешнего долга. Я не говорю, что это панацея от всех болезней, но в нынешней ситуации, когда России требуется решить много социальных проблем, не было бы зазорно какое-то время существовать в условиях дефицита бюджета и финансировать его за счёт внешних займов».

По мнению экономиста, Россия может себе это позволить, но неолиберальная экономическая концепция, которой придерживается российское правительство, заставляет его строго соблюдать правило бездефицитного бюджета и не обращаться к внешним займам.

«Всё дело в том, что их привлечение в долларовом виде означает насыщение национального рынка долларами и, стало быть, укрепление курса рубля, а этого правительство РФ сделать не может, потому что низкий рублевый курс — это залог обогащения российских сырьевых экспортёров», — сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на предварительную оценку исполнения бюджета, опубликованную на сайте Министерства финансов РФ, профицит федерального бюджета РФ за январь — ноябрь 2018 года составил 3,394 трлн рублей.

Объём поступивших доходов в бюджет составил 17,456 трлн рублей, расходов — 14,062 трлн. При этом доходы от налоговой службы составили 10,767 трлн рублей, таможенной — 5,41 трлн, другими федеральным органами — 1,278 трлн. Фонд национального благосостояния на 1 января 2018 года составлял 3,752 трлн рублей, на 1 декабря — 4,567 трлн.

Читайте ранее в этом сюжете: Михаил Хазин: Цель правительства РФ – обеспечить отток капитала из страны