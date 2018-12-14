Банк Франции: рост экономики страны снизится до 1,5% в 2018-2019 гг

Париж, , 11:41 — REGNUM Банк Франции пересмотрел свой прогноз роста экономики страны, объявив о его снижении до 1,5% в 2018 — 2019 гг. из-за движения «желтых жилетов», сообщает Le Figaro.

В сентябре 2018 года центральный банк Франции прогнозировал рост экономики в 1,6%. Но с тех пор банк изменил свой прогноз на текущий квартал с 0,4% до 0,2% из-за замедления роста в большинстве секторов.

В своих последних макроэкономических прогнозах, сделанных «в условиях сильной неопределенности», центральный банк Франции также прогнозирует, что валовой внутренний продукт (ВВП) увеличится на 1,6% в 2020 году, а затем на 1,4% в 2021 году.

При этом, инфляция достигнет пика в 2,1% в 2018 году, а затем снова снизится до 1,6% в 2019 году. В этом случае рост цен в 2020—2021 гг. составит 1,7%, что считается идеальным уровнем для Европейского центрального банка, который выступает за процентную ставку ниже 2%.

По сообщению Центрального банка Франции, покупательная способность домашних хозяйств, поддерживаемая снижением налога на жилье и взносов в систему социального обеспечения, в 2018 году увеличится примерно на 1,4%, а затем достигнет 1,7% в 2019 году.

«Уровень безработицы будет постепенно снижаться: с 9,1% в 2019 году до 8,9% в 2019 году, затем до 8,5% в 2020 году и 8,2% в 2021 году», — прогнозирует Банк Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь при министре экономики и финансов Франции Аньес Паннье-Рунашер призвала жителей страны поддержать малый бизнес.

Подробности: Жителей Франции призвали поддержать малый бизнес

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