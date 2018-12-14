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Доля безналичных операций в Чувашии выросла за счёт оплаты товаров

Экономика

Средний чек – 539 рублей

Доля безналичных операций в Чувашии выросла за счёт оплаты товаров
lcb
Банковские карты

Чебоксары, 14 декабря 2018, 11:34 — REGNUM  Жители Чувашии стали активнее пользоваться банковскими картами. Число безналичных операций в республике выросло на треть, сообщили ИА REGNUM в национальном банке Чувашии по итогам девяти месяцев.

Всего в январе-сентябре 2018 года с помощью банковских карт различных платежных систем жители республики совершили более 147 млн операций. Это на 34% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Всего совершено операций на сумму более 183 млрд рублей. По данным банкам, основную долю (почти 88%) составляют безналичные транзакции по оплате товаров и услуг. Для этих целей карты использовались в семь раз чаще, чем для снятия наличных денег. Средний чек жителей Чувашии при расчётах картами в торгово-сервисных организациях составил 539 рублей.

В банке рост количества безналичных операций связывают с развитием дистанционных и бесконтактных платежных технологий.

Всего на 1 октября 2018 года в Чувашии выпущено почти 2 млн банковских карт. Численность населения республики составляет 1,2 млн человек.

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Банковское дело
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