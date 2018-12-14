Бюджет Алма-Аты на 2019 год составит $1,4 млрд

Алма-Ата, Казахстан, , 11:36 — REGNUM Городской бюджет Алма-Аты на 2019 год пересмотрен и утвержден с учетом послания президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и программы «Алма-Ата-2020», сообщает 14 декабря агентство «Казинформ».

Размер сметы бюджета составил 525,2 млрд тенге ($1,42 млрд). Аким (мэр) Алма-Аты Бауыржан Байбек отметил, что в городе создан институт развития «Алма-Ата ГЕНПЛАН», который займется продуманной политикой развития города. Перспективные направления застройки будут определены по принципу «люди к инфраструктуре».

На социальную сферу планируется выделить 40% от располагаемого бюджета. Одним из приоритетов в бюджете является развитие общественного транспорта и инфраструктуры. В 2019 году планируется построить 22,6 км и провести ремонт 170 км дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент страны Нурсултан Назарбаев поручил разработать прогнозную схему территориального развития до 2030 года. Глава государства считает, что необходимо переходить от схемы «инфраструктура — люди» к схеме «люди — инфраструктура».

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