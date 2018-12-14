Пятница, 14 Декабря 2018 года
13:19:48 МСК

Бюджет Алма-Аты на 2019 год составит $1,4 млрд

Экономика

На социальную сферу планируется выделить 40% от располагаемого бюджета

Алма-Ата, Казахстан, 14 декабря 2018, 11:36 — REGNUM  Городской бюджет Алма-Аты на 2019 год пересмотрен и утвержден с учетом послания президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и программы «Алма-Ата-2020», сообщает 14 декабря агентство «Казинформ».

Размер сметы бюджета составил 525,2 млрд тенге ($1,42 млрд). Аким (мэр) Алма-Аты Бауыржан Байбек отметил, что в городе создан институт развития «Алма-Ата ГЕНПЛАН», который займется продуманной политикой развития города. Перспективные направления застройки будут определены по принципу «люди к инфраструктуре».

На социальную сферу планируется выделить 40% от располагаемого бюджета. Одним из приоритетов в бюджете является развитие общественного транспорта и инфраструктуры. В 2019 году планируется построить 22,6 км и провести ремонт 170 км дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент страны Нурсултан Назарбаев поручил разработать прогнозную схему территориального развития до 2030 года. Глава государства считает, что необходимо переходить от схемы «инфраструктура — люди» к схеме «люди — инфраструктура».

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане разработают карту управления урбанизацией

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить