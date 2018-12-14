Греф отметил невнятность программы «Цифровая экономика»

Москва, , 11:25 — REGNUM Государственная поддержка развития цифровых технологий и искусственного интеллекта недостаточна. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 декабря заявил глава Сбербанка Герман Греф на форума молодых законодателей и экспертов «Стратегия развития: вызов молодым».

«Мы в России с точки зрения государственных программ отстаём. У нас нет программы по развитию искусственного интеллекта. У нас есть программа «Цифровая экономика», в которой, к сожалению, пока не очень внятно прописаны конкретные направления», — заявил Греф.

«Мне кажется, это то, на что нужно очень серьёзное внимание обратить», — подчеркнул он.

По его словам, в Китае был утверждён аналогичный документ — и в нём, в отличие от российского, все формулировки предельно ясны.

«16 направлений, очень ясно сказано, что и где будет делать государство, что и где будет делать бизнес. Не всё может сделать бизнес, нужно участие государства. Поэтому, конечно, это нужно делать как можно скорее», — отметил глава Сбербанка.