Объём инвестиций в Новую Москву скоро превысит триллион

Москва, , 11:25 — REGNUM Объем инвестиций в Троицкий и Новомосковский округа (ТиНАО) Москвы в ближайшем будущем превысит 1 трлн рублей, сообщил 14 декабря руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, вложения в Новую Москву постоянно растут.

«Если до 2013 года объем инвестиций составлял 120 млн рублей, то уже к 2015 году он вырос до 430 млн рублей. К концу 2018 — началу 2019 года этот показатель достигнет 900 млн рублей и вплотную приблизится к показателю в 1 трлн», — пояснил Жидкин.

По данным главы департамента, к 2020 году объем инвестиций может вырасти до 2,5 трлн рублей, к 2030 году — до 5,9 трлн рублей, к 2035 году — до 7 трлн рублей.

Жидкин пояснил, что ожидания основаны на планах по строительству инфраструктурных объектов.

Меняется и структура вложений. Если раньше, по словам чиновника, инвесторов привлекало жилищное строительство, то теперь интересы смещаются в сторону коммерческой недвижимости и создания производств.