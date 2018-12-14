В Якутске обсуждают привлечение инвестиций в северные сельские территории

Якутск, , 11:24 — REGNUM Четвёртая Международная научно-практическая конференция Гаргиа-Октемцы-2018 проходит в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) 14−15 декабря, сообщает пресс-служба вуза.

Участники конференции будут работать на трех площадках: панельной, образовательной и проектной сессии. Активное участие организации конференции приняли студенты магистерской программы государственное и муниципальное управление социально-экономическим развитием сельских территорий севера ФЭИ СВФУ. Как подчеркнул на открытии панельной сессии заместитель ректора по аналитической работе Александр Кугаевский, перед участниками стоит задача обсудить источники, способы и результаты привлечения инвестиций в одну из самых сложных областей агропромышленного комплекса — арктическую зону.

15 декабря в технопарке Октемского научно-образовательного центра пройдет разработка, презентация и экспертная оценка проектов. Результаты работы предыдущих конференций можно увидеть в Чурапчинском, Хангаласском и других районах республики.

«Наша конференция узконаправленная. Мы стараемся собрать тех людей, из которых получаются команды способные создать эффективные проекты. Яркий пример — проект «От традиции к глобализму» реализованный в Бахсытской малокомплектной школе. Учреждение было под угрозой закрытия, а теперь вышло в лидеры Чурапчинсого улуса», — отметила директор экспертно-консалтингового центра ФЭИ СВФУ Оксана Романова.

Конференция организуется в сотрудничестве с администрацией Октемского наслега Хангаласского улуса, Октемским научно-образовательным центром, Институтом туризма и северных исследований Арктического (Норвежского) университета Тромсе (Норвегия), тематической сетью Университета Арктики «Местное и региональное развитие на Севере».

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