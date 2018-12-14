Лавров призвал ускорить работы по созданию дороги вокруг Черного моря

Баку, , 11:15 — REGNUM Москва выступает за ускорение работы по созданию кольцевой автодороги вокруг Черного моря, заявил 14 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Баку.

«Хотел бы обратить внимание на необходимость интенсификации работы над двумя ключевыми проектами Организации в области транспорта — скоординированном развитии Кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря и морских магистралей в регионе ОЧЭС», — заявил Лавров.

По его словам, осуществление этих проектов будет способствовать росту торговли внутри региона, притоку инвестиций в туризм и транспортную отрасль. При этом на встрече министров транспорта стран ОЧЭС в конце октября итоговый документ не был принят из-за «необоснованных возражений единственной делегации», добавил министр, не уточнив, о какой именно стране идет речь.

Напомним, сегодня, 14 декабря, глава МИД России Сергей Лавров принимает участие в заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества в Баку.

В ОЧЭС входят 12 стран: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина. Организация была основана в 1992 году для развития сотрудничества стран в бассейне Чёрного моря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в последнее время ситуация в Черноморском регионе деградировала, поэтому сейчас крайне важно обратить негативную тенденцию вспять, чтобы превратить Причерноморье в зону мира, стабильности и процветания.

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