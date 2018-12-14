Газотранспортная компания в Казахстане вернет потребителям более $700 тыс

Астана, , 11:25 — REGNUM Суд обязал газотранспортную компанию АО «КазТрансГаз Аймак» выплатить потребителям 268 млн тенге ($724 388), которые были получены компанией за счет незаконного начисления поправочных коэффициентов, сообщили 14 декабря в пресс-службе министерства национальной экономики республики.

Решение суда вступило в силу 5 декабря. В министерстве отметили, что потребители бытового газа вправе обратиться в производственные филиалы АО «КазТрансГаз Аймак» по вопросу возврата средств.

В пресс-службе министерства добавили, что 14 февраля 2017 года специализированный межрайонный суд Астаны привлек АО «КазТрансГаз Аймак» к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Суд установил, что с июля 2012 года компания незаконно начисляла бытовым потребителям газа поправочные коэффициенты. Позднее антимонопольное ведомство инициировало еще один иск о принуждении компании к выплате средств потребителям.

Требования антимонопольного ведомства были удовлетворены 3 октября 2018 года. Решение вступило в силу 5 декабря.

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