Забайкалью добавили средств на улучшение жилищных условий селян

Чита, , 11:39 — REGNUM Забайкальский край получит дополнительные ассигнования на улучшение жилищных условий сельских жителей в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». Как следует из информации, опубликованной сегодня, 14 декабря, на сайте регионального правительства, средства в размере 38,4 миллиона рублей выделит Министерство сельского хозяйства РФ в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

На эти деньги будут предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 50 семьям, в том числе 41 молодой семье.

«Средства субсидий распределены бюджетам десяти муниципальных районов: Александрово-Заводскому, Балейскому, Газимуро-Заводскому, Каларскому, Могойтуйскому, Нерчинскому, Сретенскому, Улетовскому, Чернышевскому и Шелопугинскому», — отметили в правительстве Забайкальского края.

Напомним, в октябре 2018 года член Совета Федерации РФ от Забайкальского края Баир Жамсуев в ходе встречи с местными парламентариями уделил особе внимание проблеме жилья для селян:

«Если мы в ближайшее время не примем серьезные нормативно-правовые акты и не реализуем никаких проектов, направленных на улучшение условий жизни селян, то количество людей, покидающих села, станет катастрофически огромным. Люди чувствуют отсутствие перспективы и главное — не ощущают никакой поддержки. Полагаю, что нужно выделять гранты не только крестьянским (фермерским) хозяйствам, но и материально поддерживать личные подворья».

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в 2018 году участниками мероприятий по улучшению жилищных должны стать 128 семей, в том числе 102 молодые семьи и молодых специалиста.

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