Российские томаты опустились в цене ниже импортных

Москва, , 11:09 — REGNUM Оптовые цены на российские помидоры по итогам девяти месяцев 2018 года впервые оказались ниже, чем на импортные. Об этом со ссылкой на данные консалтинговой группы «НЭО Центр» сообщает 14 декабря РБК.

Отмечается, что цены заграничных помидоров в 2018 году взлетели на 30% и составили 82,6 рубля за килограмм. По данным аналитиков, у российских производителей томаты выросли в цене за тот же период менее чем на 2 рубля — до 74 рубля за килограмм. Снижение цен эксперты объясняют хорошим урожаем тепличных овощей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа стало известно, что житель города Минусинска (Красноярский край) получил автомобиль «Нива» за выращенный помидор весом 1648 граммов.

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