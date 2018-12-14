Четыре подземных перехода в Воронеже ожидает реконструкция

Воронеж, , 10:59 — REGNUM Четыре подземных перехода в Воронеже — на Московском проспекте, улицах Ворошилова, Волгоградская и у Петровского сквера — будут реконструированы в едином стиле. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Воронежа 13 декабря. Концепция реконструкции разработана по поручению главы города, провести реконструкцию планируют, как и в случае с переходом у Цирка, за счет средств концессионера.

«Мы понимаем, как они должны выглядеть. Проблема не в том, что у нас самих нет денег, чтобы работы выполнить. Есть. Не такие уж большие деньги там нужны. Проблема в том, чтобы сохранить то, что сделано. К сожалению, не успеваем мы сделать ремонт или реконструкцию подземного перехода, как тут же вандалы все разносят, независимо от того, что там висят камеры видеонаблюдения», — пояснил мэр Вадим Кстенин.

«Мы решили, что логично выбрать для переходов минималистичный дизайн и дополнить его цветовыми нюансами, чтобы все переходы имели общий облик и при этом свои индивидуальные особенности, чтобы люди легко ориентировались, где находятся», — сообщил замглавы управления главного архитектора города Константин Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в концессию на 20 лет и за 6,6 млн рублей в год был передан инвестору переход у Цирка, в последние годы находившийся фактически в аварийном состоянии. За два года объект должны реконструировать, причем, по утверждению представителей мэрии, работы уже начались.