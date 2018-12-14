В Ярославле мэрия тратила бюджетные деньги на частные рекламные урны

Ярославль, , 10:55 — REGNUM Мэрия Ярославля включила частные бин-боксы (урны для сбора мусора, на бортах которых размещается реклама) в муниципальные контракты на содержание и уборку города. Это установила прокуратура города в ходе проверки по заявлению одного из жителей города, сообщает корреспондент ИА REGNUM (ответ имеется в редакции).

«Установлено, что условиями муниципальных контрактов… в титульные списки на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети Прокуратура Ярославля внесла мэрии города представление о нарушении закона включены работы по содержанию конструкций для сбора мусора БИН БОКС… При этом работы по содержанию данных объектов включают в себя работы по ремонту урн», — говорится в ответе прокуратуры Ярославля.

Иначе говоря, мэрия несла затраты на обслуживание конструкций, прибыль от размещения рекламы на которых получал частный собственник.

Стоит отметить, что это не первая проверка прокуратуры по бин-боксам. Еще весной этого года проверка установила, что они вообще установлены незаконно, так как не соответствует стандартам в области безопасности дорожного движения. Всего в городе предприниматель установил около 500 таких конструкций на муниципальной земле.

В мэрии обещают снести все бин-боксы.

Задача стоит до конца 2018 года полностью убрать бин-боксы с улиц города, так как даже по тем 40, на которые выданы разрешения, до сих пор не оформлены земельные отношения. Поэтому думаю, что будем убирать все, — сказал порталу YarNews заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов.

История с бин-боксами началась в 2017 году, когда город возглавлял Владимир Слепцов.

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