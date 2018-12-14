За 11 месяцев производство бензина в Казахстане выросло на 29%

Астана, , 11:04 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2018 года нефтеперерабатывающие заводы Казахстана выпустили почти 3,6 млн тонн бензина, что на 28,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 14 декабря агентство «Казинформ».

За отчетный период объем производства керосина вырос на 23,1%, до 343,1 тыс. тонн, сжиженного пропана и бутана — на 7,8%, до 2,28 млн тонн, газойля — на 8,3%, до 4,33 млн тонн. Производство мазута снизилось на 12,3%, до 2,66 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе — ноябре 2018 года объем производства авиатоплива, дизельного топлива, мазута и бензина в стране составил 10,6 млн тонн, что на 9,3% больше, чем годом ранее.

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