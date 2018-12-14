«С больной головы на здоровую»: в Тобольске застройщик забирает квартиры

Тобольск, Тюменская область, , 10:50 — REGNUM В Тобольске фирма-застройщик пытается через суд конфисковать ранее проданные гражданам и оформленные в их собственность квартиры, ссылаясь на фальшивую подпись бывшего директора в документах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Тобольском городском суде, где проходит рассмотрение 12 таких дел.

Фабула состоит в том, что после сдачи двух многоэтажных дома в тюменском Тобольске и передачи заказчикам квартир, в фирме после ревизии не досчиталось денег. И тогда руководство строительной компании приняло решение расторгнуть часть сделок. Но у граждан квартиры уже были оформлены в собственность, квитанции об оплате стоимости и документы о приобретении жилья на руках. Тем не менее руководство стройфирмы считает, что подпись на документах прежнего директора строительного предприятия — фальшивая. Поданы иски на собственников 12 квартир. Назначены почерковедческие экспертизы.

Покупатели уверяют суд в законности покупки жилплощади. Один из ответчиков сообщил, что 2,5 млн рублей он передавал в офисе банка заместителю директора фирмы и получил полный пакет документов. Тому есть свидетели, в том числе сотрудники банка. Причём специалисты говорят, что это обычная практика: обмен денег на пакет документов.

Ответчики считают, что строительная организация пытается решить свои финансовые проблемы за счёт покупателей, не выясняя истинные причины недостачи. Как говорится, «сваливают с больной головы на здоровую». Впрочем, выводы делать рано — судебные слушания продолжаются.