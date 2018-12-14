Южная Корея поможет Казахстану составить карту энергоэффективности

Астана, , 10:48 — REGNUM Казахстан привлекает ведущие корейские IT-компании для составления карты энергоэффективности страны, заявил руководитель НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» Рапиль Жошыбаев, сообщает 14 декабря агентство «Казинформ».

В рамках международной конференции «Корея и Казахстан: развитие зеленых информационно-коммуникационных технологий» стороны подписали меморандум о сотрудничестве.

Жошыбаев уточнил, что в Казахстане планируется создать карты гидроресурсов, геотермальных вод и твердо-бытовых отходов. В настоящее время в республике запущены карты солнечной энергии и ветровой нагрузки.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкие инвесторы планируют построить в городе Туркестане завод по производству электроэнергии из отходов урожая хлопка.

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