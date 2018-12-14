Пятница, 14 Декабря 2018 года
11:29:00 МСК

Южная Корея поможет Казахстану составить карту энергоэффективности

Экономика

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве

Астана, 14 декабря 2018, 10:48 — REGNUM  Казахстан привлекает ведущие корейские IT-компании для составления карты энергоэффективности страны, заявил руководитель НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» Рапиль Жошыбаев, сообщает 14 декабря агентство «Казинформ».

В рамках международной конференции «Корея и Казахстан: развитие зеленых информационно-коммуникационных технологий» стороны подписали меморандум о сотрудничестве.

Жошыбаев уточнил, что в Казахстане планируется создать карты гидроресурсов, геотермальных вод и твердо-бытовых отходов. В настоящее время в республике запущены карты солнечной энергии и ветровой нагрузки.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкие инвесторы планируют построить в городе Туркестане завод по производству электроэнергии из отходов урожая хлопка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане планируют построить завод по переработке отходов хлопка

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Зеленая» энергетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить