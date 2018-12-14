В Ярославле работникам троллейбуса и трамвая задержали зарплату

Ярославль, , 10:25 — REGNUM В Ярославле сотрудникам АО «Яргорэлектротранс» задержали заработную плату. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сотрудники предприятия.

«Яргорэлектротранс» принадлежит мэрии Ярославля. По словам директора предприятия Ильхама Худиева, задержка составила 2 дня. Зарплата должны была быть выплачена до 11 числа, а получили ее водители, кондукторы и сотрудники депо 13. Директор объяснил это проблемами с банком.

У нас кредитный лимит на 30 миллионов рублей. Мы берем из него деньги на зарплату и налоги, а потом погашаем. 7 числа была дата очередного пополнения, мы его пополнили в полном объеме. Ни разу не задерживали платежи. Зарплата у нас 11 числа, но банк только сегодня смог изыскать средства для обслуживания нашего лимита», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор «Яргорэлектротранса» Ильхам Худиев.

Не исключено, что задержка связана со сменой банка, который обслуживает зарплатные карты предприятия. Худиев подтвердил, что большинство сотрудников перешло на обслуживание в другой банк, который также согласовал кредит на покупку новых троллейбусов.

Как сообщили в мэрии Ярославля 14 декабря, на данный момент зарплата всем сотрудникам выплачена. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября из-за нехватки денег на покупку топлива не вышла в рейс часть автобусов другого муниципального АО — «ПАТП-1».

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