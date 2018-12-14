Жителей Франции призвали поддержать малый бизнес

Париж, , 10:28 — REGNUM Госсекретарь при министре экономики и финансов Франции Аньес Паннье-Рунашер призвала жителей страны не «поддаваться легкости» рождественских покупок в интернете, а поддержать малый бизнес в лице торговцев, ремесленников и дистрибьюторов, пострадавших от мародёрства «желтых жилетов», сообщает Le Figaro.

В интервью RTL Аньес Паннье-Рунашер отметила, что маленькие магазинчики ничем не уступают большой международной интернет-платформе, которая не платит налоги во Франции, намекая на интернет-магазин Amazon.

По мнению экспертов, французы стали больше посещать интернет-магазины и особенно сайт Amazon из-за движения «желтых жилетов», по причине которых обычные магазины потеряли около 25% своего оборота за все время протестов.

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Напомним, министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр объявил, что правительство введет систему налогообложения интернет-гигантов на национальном уровне в 2019 году, если европейские страны не смогут договориться по этому вопросу.