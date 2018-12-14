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За 11 месяцев производство мяса в Казахстане выросло на 9%

Экономика

Производство молока выросло на 8%

За 11 месяцев производство мяса в Казахстане выросло на 9%
Цитата из х/ф «Броненосец Потёмкин». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1925. СССР
Мясо

Астана, 14 декабря 2018, 10:13 — REGNUM  По итогам 11 месяцев 2018 года в Казахстане было произведено 247 882 тонны мяса, что на 8,9% больше, чем годом ранее, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период производство молока выросло на 8%, до 476 284 тонн, муки — на 2,7%, до 3,7 млн тонн, круп — на 17,8%, до 75 тыс. тонн. Производство сахара снизилось на 31%, до 223,9 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2018 года производство мяса в Казахстане выросло на 9,7%, до 225 186 тонн. В январе — сентябре 2018 года потребление мяса в республике выросло на 1,6%, до 19 кг на душу населения.

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Экономика Казахстана
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