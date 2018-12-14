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Валютные курсы «замерли» в узких диапазонах

Экономика

В случае повышения ставки ЦБ РФ рубль укрепится

Москва, 14 декабря 2018, 09:50 — REGNUM  Сегодня, 14 декабря, в преддверии предстоящего решения Совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике, валютные курсы против российского рубля замерли в узких диапазонах. Доллар США торгуется в диапазоне 66,00−66,50 руб., евро — в границах 75,00−75,50 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

«Принципиально важный вопрос сегодняшнего заседания — это уровень ключевой ставки. Есть два почти равновероятных сценария: сохранение действующего значения на уровне 7,5% или повышение ставки до 7,75%. Аргументы в сторону повышения связаны с предстоящими налоговыми изменениями, которые могут повлиять на финансовую стабильность и рост инфляционных ожиданий», — пояснил Егоров.

Но относительно стабильный курс рубля и снижение его зависимости от конъюнктуры нефтяного рынка поддерживают идею сохранения ставки на прежнем уровне до прояснения ситуации в будущем.

«В случае повышения ставки рубль может укрепиться, а сохранение параметров монетарной политики, вероятно, не приведет к резкому ослаблению рубля», — считает Егоров.

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