Якутия намерена стать регионом-лидером по человеческому капиталу в России

Якутск, , 09:49 — REGNUM Руководство Якутии намерено развивать сферу образования в тесной связке с экономикой, и видит в этом вклад в будущее жителей региона. Такую позицию озвучил на сессии «Трансформация образования в современном мире: новые вызовы и решения» в рамках Дней Дальнего Востока в Москве председатель правительства республики Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Премьер-министр Якутии заявил, что к 2032 году республика должна стать лидером по человеческому капиталу не только на Дальнем Востоке, но и по России в целом.

«Всё остальное — добыча природных ископаемых, продвижение IT-сферы — это способы достижения этого лидерства», — отметил Владимир Солодов.

Развивать человеческий капитал руководство республики намерено с помощью достижения конкурентоспособности базовых секторов экономики. Владимир Солодов заверил, что эти отрасли с каждым годом становятся все более высокотехнологичными.

«Одним из приоритетов образования мы считаем вовлечение максимального количества местных кадров в новые проекты по освоению природных ископаемых, — подчеркнул председатель правительства Якутии. — Мы продвигаем целый ряд инициатив усиления подготовки в нашем ведущем вузе — Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ), работаем над развитием дальнейшего кластера в городе Мирном, а также обсуждаем создание кластера образования по нефтегазу в Мирнинском районе республики».

Профессионально ориентировать подрастающих жителей Якутии руководство региона намерено начинать со школы. В учреждениях среднего образования будет создаваться правильный образ профессии инженера, её намерены позиционировать как привлекательную, высокотехнологичную и высокоинтеллектуальную работу, имеющую большие перспективы не только в промышленных районах, но и по всей республике.

Еще одним важным этапом развития человеческого капитала Владимир Солодов назвал создание на основе базовых отраслей экономики новых, несырьевых секторов. Их намерены базировать на креативных индустриях, информационных технологиях и экспорте.

«Несырьевая экономика выгодна тем, что она не зависит от внешних колебаний и негативных факторов, — аргументировал такую позицию руководства региона его премьер-министр. — Основным двигателем её развития должна стать предпринимательская энергия наших граждан. Человек должен иметь предпринимательское мышление в каждой сфере и нише, а также быть подвижным и уметь адаптироваться под рыночные возможности — везде нужно искать способы совершенствовать свои продукты и по максимуму создавать самозанятость во всех точках республики».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября глава Якутии Айсен Николаев подписал специальный указ, который, как предполагается, определит основные векторы изменений системы образования в республике. Документ получил название «О стратегических направлениях развития образования в Якутии». На знаниях и компетенции якутян руководство региона намерено базировать экономику республики. Айсен Николаев. Как планируется, новое качество образования в республике станет главным условием приумножения человеческого капитала.