В сёлах Оренбуржья активизировалось строительство жилья

Цитата из х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР

Оренбург, , 09:13 — REGNUM В Оренбургской области за 11 месяцев 2018 года введено в строй 864,6 тысячи квадратных метров жилья в новостройках. Годовой план выполнен на 96%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое региона.

В общем объёме построенного жилья многоквартирные дома занимают 407,3 тысячи квадратных метров, индивидуальные — 434,3 тысячи квадратных метров. В сельской местности построено 309,2 тысячи квадратных метров, что на 22,5% больше, чем в 2017 году, сообщает Оренбургстат.

В 19 муниципальных образованиях области ввод жилья превысил уровень января-ноября 2017 года. В Оренбурге сдано в эксплуатацию 407,3 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов, из них индивидуальными застройщиками — 62,1 тысячи квадратных метров.

Напомним, в 2018 году по плану должны сдать 900 тысяч квадратных метров жилья на первичном рынке. На начало декабря в стадии строительства находится 1,51 млн квадратных метров многоквартирного жилого фонда, что на 44% превышает показатель 2017 года.

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