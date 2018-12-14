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Казахстан снял запрет на импорт с двух птицеводческих предприятий из России

Экономика

Решение было принято после переговоров сторон

Москва, 14 декабря 2018, 09:11 — REGNUM  Комитет ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана отменил временные ограничения на поставку продукции с двух российских птицеводческих предприятий, сообщили 14 декабря в пресс-службе Россельхознадзора.

Запрет ввоза продукции был отменен для ОАО «Токаревская птицефабрика» и ЗАО «Ставропольский бройлер», которое является филиалом «Мясоптицекомбината Благодарненского».

Данное решение было принято после переговоров главы Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем министра сельского хозяйства Казахстана Гульмирой Исаевой.

Напомним, 7 декабря Россельхознадзор согласился рассмотреть возможность снятия ограничений на транзит американской птицеводческой продукции в Казахстан. Российская сторона даст разрешение в том случае, если Казахстан подтвердит, что продукция будет использоваться только для внутренних нужд.

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Запрет на импорт товаров внутри ЕАЭС
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