Протесты повлияли на прогноз роста экономики Франции

Париж, , 08:56 — REGNUM В результате протестов французских «желтых жилетов» прогноз роста экономики страны на 2018−2019 годы изменился в сторону ухудшения. Об этом cо ссылкой на данные Банка Франции сообщает AFP.

По данным агентства, регулятор понизил прогнозы по темпам роста французской экономики с 1,6% до 1,5%. Также с 0,4% до 0,2% был снижен прогноз роста валового внутреннего продукта страны на четвертый квартал 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря французский госсекретарь Оливье Дюсс заявил, что режим экономического чрезвычайного положения во Франции, введенный из-за массовых акций протеста, заберет из бюджета €8−10 млрд.

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