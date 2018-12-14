Агентство Fitch подтвердило рейтинг АО «Народный банк Грузия»

Тбилиси, , 08:57 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта АО «Халык Банк Грузия» («Народный банк Грузия») на уровне «ВВ-» с позитивным прогнозом, пишет 14 декабря казахстанская газета «Время».

Агентство отмечает, что рейтинг АО «Халык Банк Грузия» определяется потенциальной поддержкой со стороны Народного банка Казахстана, который является единственным акционером.

Эксперты международного агентства считают, что Народный банк Казахстана поддержит дочерний банк, так как стоимость поддержки не окажется высокой, а последствия дефолта филиала окажутся негативными.

Отметим, в системе Fitch Ratings рейтинг «ВВ» относится к спекулятивной категории. Данный рейтинг означает, что у эмитента возможно развитие кредитных рисков, особенно в результате негативных экономических изменений.

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