Минфин РФ: профицит бюджета за 11 месяцев составил 3,39 трлн рублей

Москва, , 08:47 — REGNUM Профицит федерального бюджета РФ за январь — ноябрь 2018 года составил 3,394 трлн рублей, об этом говорится в предварительной оценке исполнения бюджета, опубликованной на сайте Министерства финансов.

Так, объем поступивших доходов в бюджет составил 17,456 трлн рублей, расходов — 14,062 трлн. При этом доходы от налоговой службы составили 10,767 трлн рублей, таможенной — 5,41 трлн, другими федеральным органами — 1,278 трлн. Фонд национального благосостояния на 1 января 2018 года составлял 3,752 трлн рублей, на 1 декабря — 4,567 трлн.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Так, доходы бюджета в 2019 году предусмотрены на уровне 19,969 трлн рублей, расходы — 18,037 трлн рублей. Профицит бюджета определён в объёме 1,932 трлн рублей.

На последующие два года законом предусмотрен постепенный рост как доходов, так и расходов бюджета с постепенным сокращением профицита — до 1,224 трлн рублей и 952 млрд рублей соответственно.

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