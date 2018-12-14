Мясо птицы, яйца могут подорожать: Медведева просят поддержать птицеводов

Казань, , 08:42 — REGNUM Депутаты из Татарии планируют поддержать инициативу коллег из Костромской области по обращению к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой о дополнительных мерах государственной поддержка птицеводческих хозяйств. Данная инициатива, предлагающая ввод экспортной пошлины или квоты на фуражную пшеницу, а также субсидирование части затрат на производство яиц, мяса птицы, уже поддержана профильным комитетом и может быть вынесен на ближайшую сессию Госсовета РТ, которая состоится 19 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, обращение к Дмитрию Медведеву Костромская областная дума приняла 22 ноября 2018 года.

«Птицеводство в России вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны, как основной производитель высококачественного животного белка, доля которого в рационах россиян достигает 40% за счёт потребления яиц и мяса птицы. Его значение для создания условий жизнеобеспечения населения является основополагающим и социально-значимым, также как и производство зерна, молока и мяса. Птицеводство представляет собой сложнейшее агропромышленное производство с длительным беспрерывным циклом, который нельзя периодически останавливать», — говорится в обращении костромских депутатов и уточняется, что в 2018 году в России было произведено 42 463 млн яиц, но «темп увеличения производства замедлился», и в целом ситуация для птицеводов сложилась не лучшим образом из-за роста цен на зерно, что негативно влияет на рентабельность птицеводческих предприятий, поскольку доля кормов в структуре себестоимости производства яиц и мяса птицы составляет около 70%.

Авторы обращения добавляют, что удорожание кормов и ресурсов в 2018 году отрицательно скажется на доходах птицеводов.

«В условиях повышения себестоимости и ограниченных возможностей для повышения цен реализации продукции предприятия могут столкнуться с финансовыми проблемами и сокращением производства. За девять месяцев 2018 год численность птицы всех видов сократилась на 10 процентов. Кроме того, общие объемы выпуска продукции могут снизиться из-за финансовых проблем у лидеров рынка», — отмечают депутаты, добавляя, что среднедушевое потребление яиц в России составляет 280 штук в год, а мяса птицы свыше 30 кг, а «мясо и яица птицы являются наиболее доступными продуктами для широких слоев населения».

В обращении Костромской областной думы также уточняется, что в результате продления правительством РФ нулевой ставки экспортной пошлины на зерно до 1 июля 2019 года, сохранения действующей льготы на перевозку зерна в направлении портов произошёл резкий рост цен на фуражное зерно — до 60% к уровню 2017 года, и этот рост цен продолжается и расчётное увеличение себестоимости птицеводства достигает 50%.

В качестве решения проблемы депутаты предлагают принять дополнительные меры государственной поддержки отрасли птицеводства: введение экспортной пошлины или квоты на фуражную пшеницу, субсидирование части затрат на производство яиц и мяса птицы, либо субсидирование части затрат на приобретение зерна и комбикормов.

Депутаты комитета Госсовета Татарии по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике рассмотрели обращение костромских коллег и поддержали. Законодательная инициатива может быть рассмотрена на ближайшей сессии Госсовета РТ, которая намечена на 19 декабря 2018 года.

По данным Татарстанстата, на 10 декабря 2018 года в республике десяток яиц стоит 53,16 рубля, подорожав на 1,9% относительно предыдущей недели, мясо птицы реализуется по цене 136,63 рубля за кг — прирост цены за неделю 0,4%.