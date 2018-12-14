Сбербанк присоединился к сбору биометрических данных своих клиентов

Москва, , 08:37 — REGNUM К проекту Банка России по созданию Единой биометрической системы (ЕБС) Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) присоединился Сбербанк. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организацией.

В банке отметили, что уже к концу 2018 года каждый пятый офис организации сможет собирать биометрические данные своих клиентов для передачи в ЕБС ЕСИА. Ранее сообщалось, что данный проект ЦБ РФ нацелен на упрощение взаимодействия между гражданами и банками. Каждый человек, сдавший «биометрию», сможет получать услуги без личного присутствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России призвал кредитные организации ускорить процесс сбора биометрических данных клиентов для их использования при оказании дистанционных банковских услуг.

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