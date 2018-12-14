В октябре в России выдано автокредитов на «рекордную» сумму

Москва, , 08:33 — REGNUM В России в январе-октябре 2018 года сумма выданных автокредитов составила 485,4 млрд руб., что на 23,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (393,5 млрд руб.), Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В октябре выдано автокредитов на «рекордную» сумму — 56,9 млрд рублей, что о на 17,7% больше, чем было выдано за октябрь 2017 года (48,5 млрд рублей).

Больше всего автокредитов за 10 месяцев взяли жители Москвы, (55,8 млрд руб.), Санкт-Петербурга (37,1 млрд руб.) и Московской области (35,8 млрд руб.)., меньше всего — Ярославской (3,3 млрд руб.), Вологодской (3,3 млрд руб.) и Кировской (3,3 млрд. руб.), областях.

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Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2018 года в России было продано 392 920 легковых автомобилей (включая лёгкий коммерческий транспорт), по сравнению с первым кварталом 2017 года продажи выросли на 21,7%.

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